إيران تنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتنا النووية

رام الله- وطن: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده بدأت منذ أمس الجمعة بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهاكات واشنطن للاتفاق.

وقال: "بعد الاتفاق النووي واجهنا نكث العهود الأمريكية، وكان ذروتها انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، لذلك قررنا إيجاد توازن في التعهدات حتى عودة الجانب الآخر إلى تعهداته"، مشيرا إلى أن إيران تسعى لإيجاد توازن بين حقوقها والتزامات الطرف المقابل في الاتفاق النووي.

وأكد كمالوندي أنه لم يعد أمام إيران الآن أي تعهد بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم، و"ماضون في طريقنا لتحقيق نسبة التخصيب التي نطمح إليها"، مؤكدا على ضرورة أن يلبي تخصيب اليورانيوم احتياجات البلاد.

المصدر: روسيا اليوم