خبراء سياسيون: خطاب نتنياهو اليوم تحوّل لفرض "السيادة الدينية" بدل الأمنية.. وخطواته الأخيرة في الخليل وغيرها ورقة لينتصر على السجن

وطن- ريم أبو لبن: قالت النائبة العربية في الكنيست عايدة توما، معلقة على اقتحام نتنياهو الاربعاء الماضي للحرم الابراهيمي: "ما قام به نتنياهو في الخليل يهدف إلى تحقيق هدفين: تكتيكي انتخابي، واستراتيجي وعلى المدى البعيد".

وفي خطاب نتنياهو الأخير أثناء اقتحام الحرم الإبراهيمي، قالت توما إن تصريحات نتنياهو كان لها معاني، مثل "نتعهد بفرض سيادة يهودية على جميع مستوطنات الضفة الغربية". بعد أن كان حديثه من قبل يدور حول "فرض سيادة أمنية". ونجده اليوم يتنصل خلسة وبجانبه عدد من الوزراء ليدخل باحات الحرم الابراهيمي في الخليل، ليقول للجميع: "سنفعل في الخليل ما فعلناه في القدس، وسنضم الخليل لنا".

وتابعت توما حديثها في حوار مع وطن: "أراد إرسال رسائل مفادها (كما فعلنا في القدس سابقا، سنفعل في الخليل لاحقا)، ولن نستبعد قراراً بضم الخليل للسيادة الإسرائيلية، حيث أن هذا القرار يخدم مصالح نتنياهو وعلى المدى البعيد".

وأوضحت توما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عمد خلال الأسابيع الماضية إلى مغازلة المستوطنين، وذلك لكسب تأييدهم وأصواتهم في الانتخابات القادمة، لأنه يعلم بأن وضعه ليس مطمئناً وهو لا يملك القوة الأكبر".

وأشارت إلى أن نتنياهو عمل في السنوات الأخيرة لإبراز ذاته كقائد لليمين الاستطاني المتطرف، والذي يسعى لتوسيع ضم المناطق الفلسطينية، حيث أعلن بأن القدس عاصمة "لإسرائيل" وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وبفرض السيادة على الجولان السوري المحتل.

وفي ذات السياق قال المتخص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور في حديث لوطن، بإن اقتحام نتنياهو للحرم الابراهيمي في الخليل لم يأت من باب المصادفة، وتحديداً بعد تعهده مؤخراً بفرض "السيادة اليهودية" على جميع مستوطنات الضفة الغربية، كخطوة تستبق الضم، ساعياً بذلك لتعزيز دعم اليمين له وقبل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع انعقادها في السابع عشر من الشهر الحالي.

أما الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي، فأوضاح الأسباب التي تدفع نتنياهو قائلاًً: "نتنياهو مستعد أن يحول الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والمبني على القومية والأرض الى صراع ديني، ولا يترك اي وسيلة حتى ينتصر في حربه على السجن، ونحن كفلسطينيين من يدفع الثمن، وهو يجد في الانتخابات معركة حياة أو موت، ونراه يتجرأ بالقيام بأي عمل كاقتحام الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد 20 عاما من الغياب عنها ".

وأضاف:" هو دخل الخليل وتحدث عن اقامة حي استيطاني جديد فيها، وهو بذلك لا يكترث لتبعات هذا القرار العنصري والاستيطاني الفاشي".

"من السيادة الأمنية إلى السيادة اليهودية"

في مستوطنة" إلكنا" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وقف نتنياهو أمام الطلبة في افتتاح عامهم الدراسي الجديد ليتعهد لهم بفرض "السيادة اليهودية على المستوطنات". مشدداً بأنه لن يكون هناك إخلاءات إضافية للمستوطنين.

ذاك الخطاب الذي يكرر عودة التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأراضي الفلسطينية، بفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات واعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال، تبعه تحرك آخر على أرض الواقع هدفه تحقيق "فرض السيادة الدينية"، حيث أقدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اقتحام الحرم الابراهيمي في الخليل برفقة عدد من الوزراء في الحكومة، وذلك عقب اقتحام الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل.

وعن تحول خطاب نتنياهو من فرض سيادة أمنية إلى السيادة الدينية وقبيل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية، أشار عصمت منصور إلى أن نتنياهو أصبح مؤخراً يوجه خطاباته للجمهور الديني اليميني، حيث لم يعد يكترث بأن يحصل أحزاب اليمين على 61 مقعداً في الانتخابات وأن يشكل الحكومة، وما يهمه اليوم هو أن "يكبر" حزب الليكوك أكثر وأن ينال أصواتا أكثر من الاحزاب الدينية واليمينية، وهو بذلك يضمن لحزب الليكود تشكيل الحكومة.

وقال منصور: "المهمة الأساسية لنتنياهو هي تكبير حزب الليكود على حساب الأحزاب اليمينية، خاصة وأن أحزاب اليسار والوسط لن يستطيعوا منافسته في الانتخابات، وهو بذلك عمد إلى عقد عدة اتفاقات مع المتطرفين الدينيين ومن بينهم حزب (مناحيم بيغن)، حيث ضمه لليكود ونال على أصواته، فيما يحاول عقد اتفاقية مع حزب (عوتسما يهوديت) الأكثر تطرفا وفاشية".

وأضاف: نتنياهو يحتاج إلى كل صوت الآن، وهو يقوم بأي فعل لتحسين وضعه الحالي. مشيراً إلى الأحداث الأخيرة بين دولة الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان، حيث تأثرت الأحزاب الانتخابية نتيجة الإسرائيلي ورد حزب الله، كما شهدت دولة الاحتلال حالة من التوتر والتخوف الأمني، وعليه فقد عمدت تلك الاحزاب المتنافسة في الانتخابات إلى إيقاف حملتها الانتخابية والالتفاف حول نتنياهو والجيش، مما يصب في مصلحة نتنياهو، خاصة وأنه يوجه ضربات "موجعة" دون أي يحقق خسائر.

واشار منصور بأن العمق الاستراتيجي لدى نتنياهو قائم على أن "حزب الليكود واليمين الإسرائيلي كلاهما لا يريدان حل الدولتين ولا حل الدولة واحدة، إنما يسعيان لضم المناطق التي تضم المستوطنات الإسرائيلية.

في ذات السياق، قال أنطوان شلحت، مدير وحدة المشهد في مركز مدار لوطن: "إسرائيل تتقوقع أكثر فأكثر في المنطق السياسي الذي تستند فيه إلى العقيدة الدينية والادعاء بالأحقية التاريخية، وبشكل أكبر من المنطق القائم على السياسة الحديثة، مما ينعكس على خطاب نتنياهو، حيث أصبح يتحدث عن سيادة يهودية على الأراضي المحتلة عام 1967".

وأشار إلى أن هذا الخطاب الجديد، القائم على فرض السيادة الدينية على الأراضي الفلسطينية قد استخدمته دولة الاحتلال في وقت سابق، ولكنها أعادت استخدامه حديثاً، وتحديداً فيما يتعلق بضم المستوطنات، وانعكاسه على العلاقات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، وصف الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي لوطن طريقة نتنياهو وهو يدير علاقته مع اليمين المتطرف في "إسرائيل" بـ"الغريبة والعجيبة"، حيث تارة يحاول أن يلملم اليمين المتطرف ويشجعه للدخول في المعركة الانتخابية، وتارة أخرى يدخل في تنافس معه ويتسابق معه في "التطرف".

وقال مجلي: "نتنياهو يتحكم في إسرائيل بأقلية تقدر بـ 25% من السياسين، ويعتمد على ما نسبته 25% من قوى اليمين المتطرف بشكل خاص، ويحاول أن يجند هذه القوى إلى صفه، خاصة وأن معركته بدأت تظهر في إشكاليات جدية تهدد باحتمال سقوطه بالانتخابات، وهو يعرف أن سقوطه في الانتخابات فضلا عن كونها هزيمة سياسية وحزبية كبيرة، هي كارثة بالنسبة له وبدأ بخطى نحو السجن بسبب توطه بالفساد".

وأوضح بأن نتنياهو يجد في الانتخابات "موتاً أو حياة" بالنسبة له. وقال: "فهو لا يترك اي وسيلة في سبيل تجنيد الأفراد لصالحه، كما انه مستعد لتحويل إسرائيل من دولة ديموقراطية إلى دولة ديكتاتورية، ومن دولة قانون الى دولة (سلبطة)، وهو مستعد أن يقود إسرائيل الى حرب مدمرة عسكرياً".

إذا فإن نتنياهو يبحث عن ملاذ أخير يقيه من الدخول إلى السجن والتعمق في ملفات الفساد، وتحديداً قبيل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، حيث بدأ يغازل المستوطنين لكسب تأيدهم، واستكمل خطته الاستراتيجية نحو تعزيز "السيادة اليهودية" على المستوطنات المقامة بالضفة الغربية، وفي المقابل فإن القائمة المشتركة ترفع شعاراً مفادة "اسقاط حكومة نتنياهو".