رسميا.. إيتو يعتزل كرة القدم

وطن: أعلن الكاميروني صامويل إيتو، أمس الجمعة، اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات سواء على صعيد الأندية التي لعب لها، أو مع منتخب بلاده.

وكتب إيتو، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "النهاية، إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا، مع حبي الكبير لكم".

وانطلقت مسيرة إيتو عندما تخرج من أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني عام 1997، وشارك في ثلاث مباريات رفقة العملاق الإسباني.

وانتقل بعدها إلى نادي ريال مايوركا، ومنه إلى نادي برشلونة، الذي توج معه بالعديد من الألقاب المحلية والدولية، ومن بينها لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

ثم انضم بعدها المهاجم السريع والقوي بدنيا إلى نادي إنتر ميلان، ليتوج معه بلقب ثالث في دوري الأبطال، وذلك في موسم الثلاثية الشهيرة للـ "النيراتزوري".

وخاض ابن الـ38 عاما، تجربته الاحترافية الأخيرة في ملاعب كرة القدم مع نادي قطر القطري، حيث دافع عن ألوانه في موسم 2018/2019.

على الصعيد الدولي، ساهم إيتو في تتويج الكاميرون بلقبي كأس أمم إفريقيا عامي 2000، و2002، كما فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات.

إجمالا، خاض إيتو 118 مباراة دولية، ونجح في تسجيل 56 هدفا، ويعد من أفضل لاعبي منتخب "الأسود غير المروضة" والقارة السمراء على مدار التاريخ.