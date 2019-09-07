إيران تعلن ضبط سفينة تهرب النفط في بحر عُمان وتعتقل 12 فلبينياً على متنها

وطن:نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، حسين دهكي، قوله إن قواته ضبطت سفينة أجنبية في سواحل مدينة "سيريك" المطلة على بحر عمان والواقعة في جنوب شرقي البلاد، تقوم بتهريب الوقود الإيراني.

وأضاف دهكي أن "المضبوطات شملت 283 ألفا و900 لتر سولار، بقيمة تتخطى 320 مليار ريال إيراني".

وقال دهكي إن "العملية أسفرت عن اعتقال 12 شخصاً من الجنسية الفلبينية، تمت إحالتهم للجهات القضائية المختصة".

ويذكر أن عمليات تهريب الوقود الإيراني شهدت رواجاً مؤخراً، على خلفية تراجع سعر الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية.

بي بي سي عربي