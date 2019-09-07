ضبط معمل لتصنيع المعسل غير القانوني وأبقار مهربة في الخليل وجنين

رام الله- وطن: تمكن جهاز الضابطة الجمركية من ضبط معمل لتصنيع المعسل غير القانوني في أحد المنازل في محافظة الخليل، وضبط أبقار مهربة من إسرائيل لا تحمل أي أوراق ثبوتية في محافظة جنين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية اليوم أنه بناءً على معلومات استخبارية لدى مديرية الخليل مفادها وجود معمل لتصنيع المعسل في أحد المنازل، حيث تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة وتشكيل دورية على الفور وبإسناد من جهاز الشرطة تم التوجه إلى المكان المحدد وضبط معدات وآلات ومواد بكميات كبيرة غير قانونية ومزورة ومخالفة للشروط الصحية وللمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي يتم تصنيعها بطريقة غير قانونية، وعليه تم ضبط جميع المواد الموجودة داخل المنزل والتحفظ عليها لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق متصل في محافظة جنين اليوم السبت ومن خلال الحواجز على مداخل ومخارج المحافظة تم ضبط شاحنة أبقار قادمة من إسرائيل لا تحمل تصاريح زراعية ولا شهادات بيطرية ولا أوراق ثبوتية وقد تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة (قسم البيطرة) وبناءً على التقرير الفني من قبل الطبيب المختص تبين أن الأبقار ممنوع استيرادها من إسرائيل لأن أعمارها تزيد عن 36 شهر بناءً على قرار وزير الزراعة وعليه أقرت جهة الاختصاص في الزراعة التحفظ على الأبقار في مزرعة التاجر وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.