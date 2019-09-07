"اسرى فلسطين" يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

وطن: حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من خطورة حقيقة على حياة الأسير المريض والمضرب عن الطعام " أحمد عبد الكريم غنام" (42 عاماً) من دورا بالخليل، الذى يتعرض للموت البطيء في مستشفى الرملة نتيجة استمرار اضرابه منذ 56 يوماً متتالية.

وقال المركز في تصريح صحفي بان حالة الأسير المريض "غنام" سيئة للغاية وهناك خطورة على حياته كونه مصاب سابق بمرض السرطان بالدم، ولديه ضعف في المناعة، ويخشى من عودة المرض له مرة أخرى، ورغم ذلك جددت له محكمة الاحتلال الإداري مرة اخرى لمدة شهرين ونصف.

وبين "أسرى فلسطين" أن صحة الأسير "غنام" تراجعت الى حد كبير حيث انه لا يستطيع الوقوف على قدميه نهائياً، ويعانى من هبوط نسبة السكر في الدم، و الام شديدة في الكبد، ودوار في رأسه، ولديه صعوبة في التنفس، وضعف في عضلة القلب، وآلام في المعدة، ونزيف بالأنف، ولا يستطيع ان يحرك يده اليسرى بشكل كامل، وقد نقص وزنه 20 كيلو جرام، ويخشى على استشهاده في أي لحظة.

وأشار المركز الى أن الأسير "غنام" متزوج ولديه طفلان، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 28/6/2019 ، بعد اقتحام منزله، ونقلته الى عتصتيون ، وبعد اسبوعين اصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 4 شهور مما دفعه لخوض اضراب عن الطعام احتجاجاً على تحويله للإداري دون تهمة أو محاكمة.

وخلال فترة اضرابه خفضت له محكمة الاحتلال 40 يوماً من فترة الإداري الاولى له، والتي من المفترض ان تنتهى في السادس من سبتمبر الجاري، الا ان الاحتلال قام بتجديد الإداري له لمرة ثانية دون مراعاة لظروفه الصحية الصعبة وخطورة حالته، علماً بانه أسير سابق كان امضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

وحمَّل "أسرى فلسطين" سلطات الاحتلال وادارة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المريض "غنام" الذى يصارع الموت دفعاً عن حقه في الحرية ووقف الاعتقال الإداري التعسفي بحقه .