الشرطة تكشف ملابسات اتلاف إطارات (50) مركبة في قلقيلية

وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على مواطن من سكان مدينة قلقيلية قام بإتلاف إطارات (50) مركبة أثناء توقفها على المعبر الشمالي في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه و بناء على عدد من الشكاوي من قبل مواطنين حول قيام مجهولين بإتلاف عدد كبير من المركبات الواقفة على المعبر الشمالي في قلقيلية، على الفور تحركت شرطة المباحث العامة وبعد البحث والتحري تم الاشتباه بشخص، وتم إلقاء القبض عليه.

وأضافت انه تم توقيف المشتبه به وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.