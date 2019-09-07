سائقو مجمع نابلس الغربي عبر وطن: ندفع للبلدية بلا مقابل!

نابلس – وطن- علا مرشود: يشكّل مجمع بلدية نابلس الغربي لمواصلات القرى، كابوساً يومياً للركّاب والسائقين على حد سواء، حيث يضم المجمع محطة لتجمع خطوط "السرفيس" لمعظم القرى الغربية القريبة من مدينة نابلس والتابعة لعدة مدن مثل جنين وقلقيلة ونابلس وطولكرم، المئات من المواطنين يتنقلون يومياً من قراهم باتجاه مدينة نابلس بقصد العمل أو التعليم او حتى التسوق، وبالضرورة يتوجهون لمجمع بلدية نابلس نهاية اليوم للعودة، وفي الذهاب والعودة تواجههم ذات المشاكل والمعاناة.

توجهنا في وطن إلى مجمع البلدية الغربي، والتقينا بعدد من الركّاب والسائقين الذين فاض بهم الكيّل جرّاء الإهمال والمعاناة. يقول محمود علان لوطن وهو أحد سائقي خط عزون نابلس: "في معظم الأحيان لا يتجاوز عملي نقلتين في اليوم، حيث أخرج من عزون صباحاً بنقلة، وأنتظر في مجمع نابلس حتى الساعة 11 أو 12 ظهراً حتى أستطيع العودة إلى عزون بنقلة أخرى. وعندها أيضاً أعود من عزون إلى نابلس فارغاً وأعلق في أزمة المعابر عند شارع 50 وبذلك يضيع اليوم بما لا يتجاوز النقلتين".

وخلال حديثه لوطن، قال مصطفى يامين وهو أيضاً احد سائقي خط عزون نابلس "يفتقر مجمع بلدية نابلس إلى كافة الخدمات التي هي من حق المواطن السائق والراكب، فلا يوجد هنا مظلات تقينا من حدة شمس الصيف الحارقة، ولا يوجد دورات مياه نظيفة، وتتجدد المعاناة في فصل الشتاء أيضاً فيضطر الركاب للانتظار تحت الأمطار وفي البرد الشديد".

ويضيف يامين "بلدية نابلس المسؤولة عن المجمع غير متعاونة معنا على الإطلاق، ومقصرّة في واجباتها، لدرجة أن المجمع ليس فيه موظفين ليدافعوا عن حقوقنا أمام السيارات الخاصة التي تسرق ركابنا، وفي نهاية اليوم تطالبنا البلدية بالدفع مقابل لا شيء، في حين أن أرض المجمع هي ملك للأوقاف أساساً".

أما عن معاناة الركاب، فيقول المواطن يزن الظاهر من قرية ياصيد "إن أهم مشكلة نعاني منها هي عدم توفر مواصلات بعد ساعة معينة من اليوم، فمن كان لديه عمل أو موعد معين في وقت متأخر فلن يجد مواصلات للعودة إلى المنزل، وأحياناً يعانون من الانتظار الطويل حتى تمتلئ المركبة قبل أن تنطلق.. وبذلك تتعطل مصالح المواطنين".



