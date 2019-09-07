الجهاد: تصاعد المقاومة بالضفة وغزة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

وطن: أكّدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم السبت أن تصاعد أعمال المقاومة بكلّ أشكالها في الضفة وقطاع غزة هي "ردّ طبيعي" على جرائم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأطفال واقتحام المقدّسات والاعتداءات على الأسرى.

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي وحده مسؤولية كل ما يجري، مشدّدًا على أن شعبنا "لن يستسلم أمام سياسات القمع والعدوان التي تمارسها قوات الاحتلال، ولن يكون أبناؤنا ومقدساتنا وقودًا للتنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية".

يشار إلى أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بجراح صباح السبت بعملية طعن وقعت على مدخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن جيش الاحتلال تضرر مركبة عسكرية له بإلقاء طائرة مسيرة صغيرة لعبوة ناسفة صوبها جنوب قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي أمس الجمعة على المتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة أكثر من 60 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.