الاحتلال يبدأ بتوسيع شارع الانفاق لربط القدس بمستوطنات "غوش عتصيون"

وطن: أعلنت وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال بالقدس انها ستقوم بتنفيذ توسيع شارع 60 (شارع الانفاق جنوبي القدس).

ووفق اليافطة التي وضعت بالقرب من مكان تنفيذ الاشغال فان الاعمال الجارية ستشمل إقامة نفقين إضافة الى مسار للمواصلات العامة على ان ينتهي العمل في كانون اول 2022.

وقد بدأت جرافات إسرائيلية قبل أيام باعمال التوسعة والتجريف في المنطقة قبل النفق الأول من جهة القدس تزامنا مع اعمال أخرى من الجهة المقابلة بعد حاجز النفق العسكري وقبل النفق المؤدي الى القدس .