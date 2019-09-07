محاكمة البشير: "البشير كان يحتفظ بمفتاح غرفة في قصره تحوي الملايين"

وطن: قال مدير مكتب البشير السابق، اللواء ياسر بشير، اليوم، أن البشير كان يحتفظ بمفتاح لغرفة في قصره، تحوي ملايين اليوروات.

وفي شهادة أدلى بها، خلال الجلسة الرابعة من محاكمة البشير في القضية المعروفة إعلامياً ب"الثراء الحرام"، أضاف مدير المكتب أن البشير سلمه أكثر من ١٠ مليون يورو، طلب منه تسليمها لعدد من الجهات، منها ٥ مليون يورو تسلمها محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأكثر من ٤ مليون يورو سلمها لوزارة الدفاع، و٢٠٠ ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي لمهمة خاصة.

من جانبه قال شاهد النفي الثاني، عبد المنعم محمد، وهو محاسب في جامعة إفريقيا العالمية إن ادارة الجامعة سلمته ٤ مليون يورو بإعتبارها دعم من رئاسة الجمهورية.

هذا وحددت المحكمة، يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر/أيلول الجاري، موعداً لجلسة الاستماع الخامسة في القضية. ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

بي بي سي عربي