الشعبية: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

وطن: حيّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفتى البطل الذي نفذ عملية الطعن البطولية صباح اليوم السبت قرب بلدة عزون شرق قلقيلية والتي أدت إلى إصابة مستوطنين بجروح.

واعتبرت الجبهة في بيان أن "هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، والتي كان آخرها استهداف المدنيين والأطفال في مخيمات العودة أمس الجمعة، الذي أدى إلى استشهاد طفلين وجرح العشرات".

وشددت الشعبية على أن "هذه العمليات البطولية تزيد من حالة الإرباك لدى الاحتلال، وتثبت عدم قدرته على منع هذه العمليات المباغِتة والفردية، والتي تنتصر فيها شجاعةُ وعزيمة وإرادة منفذيها على الجنود المدججين بمختلف الأسلحة، كما أنها تخلط أوراق الانتخابات".

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن "الهجمة الاسرائيلية المتواصلة على أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة المحتلة من قتل وملاحقة واعتقالات وهدم بيوت لن تنجح في إطفاء جذوة المقاومة ولا منع ردود الشباب الفلسطيني المقاوِم".