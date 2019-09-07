الاحتلال يستولي على مولدي كهرباء ويعتقل المواطن نبيه ابو اسنينه في الخليل

الخليل- وطن: استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، على مولدي كهرباء في واد الزرزير بحي دويربان في مدينة الخليل، واعتقلت مواطنا قرب الحرم الابراهيمي الشريف.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة بالياتها الثقيلة وعدد من ناقلات الجند واستولت على مولدي كهرباء من ارض تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الببور.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطن نبيه طه ابو اسنينه قرب الحرم الابراهيمي الشريف في البلدة القديمة من المدينة واقتادته الى جهة غير معلومة.