إصابة شاب واعتقال آخر في مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

القدس- وطن: أصيب مساء اليوم السبت، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت العيسوية وتمركزت في شارع الأربعين في البلدة ومنعت المواطنين من التواجد فيه، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات اصيب خلالها شابا بقنبلة صوت اطلقت صوب رأسه، وذلك اثناء تصويره للأحداث، وتم نقله الى احد مراكز العلاج بالقدس.

واضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند أبو عصب (17 عاما) من محيط مسجد الأربعين في البلدة، ونقلته الى أحد مراكز التوقيف.

كما وأفادت مصادر عبرية، أن 3 شرطيين للاحتلال صيبوا بجروح إثر المواجهات.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن ضابطين وجندياً أُصيبوا جراء إلقاء شبان فلسطينيين قنابل حارقة وزجاجات مولوتف.