في ضوء تراكم الديون.. شركة "كهرباء إسرائيل" ستقطع التيار عن مناطق بالضفة بعد الانتخابات

وطن: ذكرت قناة "كان 11" العبرية مساء السبت أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ستبدأ بقطع التيار الكهربائي عن مناطق بالضفة الغربية بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بسبب تراكم الديون.

وذكرت القناة أن "خطوة الشركة تستند إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام، والذي سمحت من خلاله المحكمة للشركة بقطع التيار عن مناطق بشرقي القدس وبالضفة الغربية مع تراكم الديون ووصلوها إلى أكثر من 1.7 مليار شيكل".

ووفقًا للقناة، فإن المستوى السياسي في دولة الاحتلال لا يُمانع هذه الخطوة، ولكنه طلب من الشركة ضبط النفس والصبر لحين إيجاد حلول.

وكانت مصادر عبرية ذكرت مؤخراً أن السلطة الفلسطينية توقفت عن تحويل أثمان الكهرباء التي تجبيها من السكان، للشركة الإسرائيلية منذ بدأت دولة الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة قبل عدة شهور.