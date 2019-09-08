حماس: الغلبة في النهاية لن تكون إلا لشعبنا صاحب الحق والإرادة

غزة- وطن: قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم : "مرة آخرى.. العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف على قطاع غزة ، واستمرار حصاره، إلى جانب انتهاك حرمة الأقصى وسرقة الأرض في الضفة، هو فعل الاحتلال في صراعه مع شعبنا ومقاومته، في مقابل صمود شعب، وبسالة مقاومة، وإيمان راسخ بالحق بالأرض والمقدسات".

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح صحفي عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي عدد من مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن "الغلبة في النهاية لن تكون إلا لشعبنا صاحب الحق والإرادة".