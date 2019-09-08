الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المواطنين شرق غزة

غزة- وطن: فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه أراضي المواطنين شرقي جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "كيسوفيم" العسكري أطلقوا نيران أسلحتهم تجاه أراضي المواطنين في بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، كما ذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران رشاشاتهم تجاه الأراضي الزراعية شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

ولفت إلى أنّه لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين والمزارعين.