عشرات آلاف المنازل في الداخل مهددة بالهدم

وطن: كشف مدير مركز التخطيط البديل عضو الكنيست السابق د. حنا سويد عن إصدار سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، عشرات آلاف قرارات الهدم بحق منازل المواطنين في البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل.

وقال سويد "حسب المعلومات التي بحوزتنا ، فإن عدد البيوت في البلدات العربية المعترف بها ، والتي صدرت بحقها أوامر هدم ، يصل الى نحو 60 ألف بيت ، من هذه الأومر حوالي 1500 هي أوامر قطعية نهائية ، وهي الخطيرة من بين عشرات الالاف . وهذا طبعا لا يشمل النقب ، ففي النقب حوالي 75 ألف مبنى ، ليست كلها بيوت طبعا ، وانما مباني لتربية الدواجن وما الى ذلك ، محكوم عليها بالهدم " .

وأضاف سويد لفضائية "هلا"، إن "متابعة هذا الموضوع تقع على كاهل السلطات المحلية العربية وعلى الجمعيات ، وعلى جمعيات المجتمع المدني أن تتابع هذه القضايا ، وآمل أن يكون هذه الموضوع على رأس سلم أولويات الأحزاب السياسية وأعضاء الكنيست " .