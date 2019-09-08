“الاحصاء”: معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم

وطن: أعلن الإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من أيلول من كل عام أنه يوجد في فلسطين حوالي 83 ألف أمي وأميّة من الأفراد في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في العام 2018، وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يعرف الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

تعتبر معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم، حيث بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8% في العام 2016 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، وبلغ عدد الأميين في العالم العربي لنفس العام حوالي 64.6 مليوناً منهم 40.9 مليوناً من الإناث بمعدل 32.8% مقارنة بـ17.4% (23.7 مليوناً) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8%، وبلغ عدد الأميين في العالم حوالي 750.1 مليوناً منهم 472.9 مليوناً من الإناث بمعدل 17.3% في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2% (277.2 مليوناً).

انخفاض معدل الأمية بنسبة 80% خلال العقدين الماضيين

أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر %13.9 في العام 1997 ووصل إلى 2.8% في العام 2018، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.3% في العام 2018، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 4.3% لنفس الفترة.

أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 3.0% في العام 2018، أما في قطاع غزة فقد انخفض من 13.7% إلى 2.4% لنفس الفترة.

معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب الجنس للأعوام 1997، 2000-2018

يركز اليوم الدولي لمحو الأمية لعام 2019 على مسألة ’’محو الأمية وتعدد اللغات‘‘. فعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه توجد تحديات ماثلة للعيان في ما يتصل بمحو الأمية وتفاوتها بين البلدان وسكانها. وتعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة — التي اعتمدتها المنظمة في أيلول/سبتمبر 2015 — هدف الحصول على التعليم الجيد وفرص التعلم في أي المراحل العمرية. كما أن غاية من غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة هي ضمان تعلم الشباب المهارات اللازمة في القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة فرصة اكتسابها أمام البالغين ممن يفتقدون إليها.