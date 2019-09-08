عائلة الأسير المضرب أحمد غنام لوطن: إبننا في حالة موت بطيء

رام الله- وطن: حذرت عائلة الأسير المريض والمضرب عن الطعام أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا بالخليل، الذي يرقد في مستشفى الرملة نتيجة استمرار اضرابه منذ 57 يوماً متتالية، من خطورة وضعه الصحي.

وقال ناصر غنام شقيق الاسيرأحمد غنام، لوطن، ان صحة شقيقه تراجعت بشكل كبير جدا مؤخرا بسبب اضرابه عن الطعام، واصفاً حالته الحالية بـ"الموت البطيء".

واضاف غنام، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ان السبب الذي ادى لهذا التراجع الصحي الكبير، أنه كان مصابا بمرض سرطان الدم سابقا وتم زراعة نخاع له في مشافي الاردن، وحاليا يعاني من نقص في المناعة بشكل كبير جراء اضرابه عن الطعام، بالاضافة الى انه غير قادر على المشي والوقوف، وغير قادر على تلبية حاجاته الخاصة، وظهرت "بقع" على جلده، ولديه مشاكل في الكبد وضعف بعضلة القلب ونزيف بالانف باستمرار، ونقص وزنه 20 كيلو جرام.

وأوضح غنام أن أحمد امضى اكثر من 9 سنوات بالاسر، وعندما تحرر رزق بطفلين، وقرر ان يعيش بهدوء ولكن الاحتلال لم يتركة يعيش بسلام مع ابناءه، واعتقله مره اخرى واصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 4 شهور مما دفعه لخوض اضراب عن الطعام احتجاجاً على تحويله للإداري دون تهمة أو محاكمة.

واضاف أن شقيقه وجد كل الطرق مغلقه لمواجهة الاحتلال، فقرر الاضراب للحد من الاعتقالات الادارية المتكررة بحقه.

وأشار غنام في حديثه ان أحمد خاطر بحياته لكي يعيش بسلام و حرية، وكما اخبرنا المحامي ان اردته عاليه ومستمر بالاضراب حتى الحرية.

وطالب غنام المؤسسات الحقوقية و القانونية ان تقف عند مسؤولياتها الاخلاقية والانسانية، فاحمد ليس فقط اسير اداري بل حاله انسانيه خاصة كونه مريض بسرطان الدم، مناشداً بالتدخل بالافراج العاجل عن شقيقه والاسرى المضربين عن الطعام لإنقاذ حياتهم.