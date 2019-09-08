اتحاد المزارعين لوطن:المالية تتنكر لقانون الاسترداد الضريبي للثروة الحيوانية ونطالب رئيس الوزراء بلجمها

وطن: في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف واستمرار التهريب من المستوطنات، بدأ مربو الدجاج البياض بتلقي خسائر فادحة، من بينهم المزارع فضل اسليمية من بلدة إذنا قرب الخليل، الذي خسر خلال 6 شهور قرابة (1.5 مليون شيقل).

وقال المزارع اسليمية لـوطن، إنه منذ شهر آذار الماضي بدأت أسعار البيض تنخفض بسبب زيادة العرض فيما ارتفعت أسعار الأعلاف، مما كبد المزارعين خسائر كبيرة.

وأضاف سعر طبق البيض الآن يبلغ قرابة ستة شواقل، بينما تكلفته على المزارع تبلغ 11 شيقلاً.

وأشار إلى أن مزارع البشير التي يمتلكها تحتوي على 55 ألف طير، تنتج 1500 طبق بيض يومياً.

وناشد اسليمية رئيس الوزراء محمد اشتية بالتدخل لإنقاذ مربي الدواجن البياض، قائلاً: لقد انتهينا وبعنا ارضنا، والآن مهددون بالسجن بسبب عدم القدرة على تسديد الديون.

من جانبه، اتهم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم في حديثه لـوطن، وزارة المالية بالتنكر لقرار الرئيس بقانون الذي صدر العام الماضي والذي ينص على أن الاسترداد الضريبي للثروة الحيوانية هو على مدخلات الانتاج الحيواني وليس على الانشاء.

وقال ملحم: وزارة المالية تقول عبر تواصلنا معها إن هذا القرار بقانون ليس له علاقة بالاسترداد الضريبي وانما له علاقة بتفعيل صندوق المخاطر والتأمينات الزراعية. مضيفاً: هذا الموضوع كارثي وينذر بمواجهة ما بين المزراعين ممثلين باتحاد المزارعين مع وزارة المالية.

وطالب ملحم رئيس الوزراء شخصيا بالتدخل ولجم وزارة المالية والزامها بتطبيق هذا القانون الذي قضى الاتحاد سنوات في النضال من أجل اقراره.

وأكد أن تنكر "المالية" لهذا القرار بقانون يضعها بمواجهة مباشرة مع المزارعين في الايام القادمة.

وقال: اتحاد المزارعين نظم حملة وطنية في تشجيع المزارعين في فتح ملفات ضريبية، لكن المزارعين عندما ذهبوا للمالية واكتشفوا انه لايوجد استرداد توقفوا عن فتح المفات وكل من فتح ملف يقوم بإغلاقه حاليا، مما يعني أن الاقتصاد الوطني سيخسر عشرات الملايين من الدولارات لصالح فواتير المقاصة المهدورة لصالح خزينة الاحتلال وهذا يضع "المالية" في مسؤولية وطنية عامة جراء ذلك.

وأكد أن اتحاد المزارعين يجري دراسة لاستصدار قانون له علاقة بالتنافسية العالية في فلسطين يمنع الاحتكار بالقطاع الزراعي ويضمن تنظيم السوق، ويضع علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والمنتج الصغير لا حتى لا يتغول كبار المنتجين على صغار المزارعين.