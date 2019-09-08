وزارة العدل تنفي لـوطن اي علاقة بين استقالة ثلاثة أطباء شرعيين وقضية إسراء غريب

وطن: نفت وزارة العدل لـوطن، أي علاقة لاستقالة ثلاثة أطباء شرعيين بقضية إسراء غريب.

والأطباء المستقيلون هم: مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، مهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، ومهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل.

وقال وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس لـوطن إن الأطباء قدموا استقالتهم للرئيس محمود عباس بواسطة رئيس الوزراء ووزير العدل.

ونفى أبو سندس علاقة الأطباء الثلاثة بقضية إسراء، قائلاً: ليست لهم علاقة بالتشريح بقضية اسراء إطلاقاً، حيث أن النيابة العامة هي التي تكلف طبيبا شرعيا في التحقيق وليس وزارة العدل، وهناك طبيب آخر هو من يشرف على عملية التشريح وهو الطبيب أشرف القاضي وفي انتظار نتائج التشريح غدا.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تصدر خلال اليوم بياناً توضيحياً بشأن استقالة الأطباء الثلاثة.

من جانبه، أكد الطبيب الشرعي مؤيد بدر لـوطن، استقالته وأطباء آخرين من العمل في وزارة العدل، دون إبداء مزيد من التفاصيل حول اسباب الاستقالة.

وأصاف بدر: أسباب الاستقالة قدمناها للجهات المختصة.

وفي سؤال وطن حول ارتباط الاستقالة في قضية إسراء غريب، رفض الطبيب بدر نفي أو تأكيد ذلك، قائلاً: أعتذر عن الإجابة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت اليوم، عن وجود علاقة بين استقالة الأطباء الثلاثة وقضية إسراء غريب.