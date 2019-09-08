نقابة المحامين تعقد امتحان قبول لمن يرغبون بالتدريب لدى النقابة

رام الله- وطن: عقدت نقابة المحامين، الأحد، امتحان القبول الخاص بالمتقدمين الجدد لمن يرغبون بالالتحاق بالتدريب لدى النقابة.

وقال المحامي أمجد الشلة، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب لوطن، إنه تم عقد امتحان القبول الذي تقدم له 777 طالباً وطالبة لمن يرغبون بالانتساب للتدريب لدى النقابة.

وعن طبيعة الامتحان قال الشلة: الامتحان ذو طبيعة متوازنة، عبارة عن تحصيل لكافة المعلومات القانونية التي حصل عليها الطالب خلال دراسته في كليات الحقوق، مضيفاً أنه تقرر ادراج مجموعة من الاسئلة الانشائية للتمكن من تحديد المقدرة اللغوية والخطية للمتقدم.

وأفاد الشلة ان نقابة المحامين، وتحديدا دائرة التدريب بالنقابة، تبذل قصارى جهدها في تمكين وتنمية وتدريب المحامي المتدرب، لكي يتمكن من الدخول الى سوق العمل، ويكون لديه الحد المتوسط من المعرفة والمقدرة القانونية.

وأضاف الشلة أن التدريب بنقابة المحامين سيكون بدءاً من تشرين الثاني /نوفمبر القادم، من خلال تنظيم عدد من المحاضرات المتخصصة في مجال فنون المرافعات وتنظيم المرافعات، وتنظيم عدد من المحاضرات لها علاقة بقوانين النقابة و انظمتها الداخلية ومدونة السلوك.

وأكد الشلة في حديثه على أن الامتحان سار بشكل سلس، وان النتائج ستظهر خلال عشرة ايام.