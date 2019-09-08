آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

وطن: نشرت وزارة الداخلية في غزة، الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وذكرت "الداخلية" أن السفر يوم الاثنين سيكون مخصصًا للمسافرين في الحافلتين الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف (9/8).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت "الداخلية" إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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