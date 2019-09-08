تاركة اهلها في العراء.. هدم العراقيب للمرة 159

وطن: هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، للمرة 159، وتركت أهلها دون مآو في العراء رغم أحوال الطقس الحارة.

وكانت قوات الهدم الإسرائيلية قد اقتحمت العراقيب وشردت سكانها للمرة الـ158 على التوالي، قبل عدة أيام، وكثفت من اقتحاماتها وهدمها لمساكن القرية في الآونة الأخيرة.

ولم تتوقف الملاحقة السياسية لأهالي العراقيب خلال الأيام الماضية، حيث استدعت السلطات عدة مواطنين من القرية للتحقيق.

(عرب48)