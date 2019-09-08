محدّث | استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال

وطن: أعلنت إدارة سجون الاحتلال، عصر اليوم الأحد، عن استشهاد الأسير بسام السايح (47عاما) من نابلس داخل مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي.

وبدوره أكد نادي الأسير نبأ استشهاد السايح. واكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن توترا شديدا يسود السجون وإغلاق كافة الأقسام.

وكان الأسير بسام السايح قبل الإعلان عن استشهاده، يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم منذ بداية اعتقاله بتاريخ 8/10/2015 كما عانى من مشاكل مزمنة في عمل القلب وتجمع الماء على رئتيه وصدره.

وكان مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى قد حذرا منذ اعتقاله من التدهور الخطير على حالته الصحية، وطالبوا إدارة مصلحة سجون الاحتلال بتقديم العلاج له.

إذ دخل الأسير بسام السايح حالة حرجة جدًا بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط.

بدورها، حملّت الحركة الأسيرة في وقت سابق الاحتلال، وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأشارت الحركة أكثر من مرة إلى أنها ستتخذ خطوات احتجاجية واسعة ما لم تقدم إدارة السجون العناية الطبية اللازمة للأسير المريض السايح.

ونعت كتائب عز الدين القسّام، في بيان لها الشهيد السايح "أحد أبطال عملية إيتمار التي فجرت انتفاضة القدس والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".

يذكر أن نحو (700) أسير يعانون أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب (160) أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علماً أن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.

وكشف نادي الأسير عن أن 221 أسيراً ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967، بينهم 65 جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد.