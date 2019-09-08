كتب: علاء عاصم الجعبري

تعيش حركة فتح في الضفة الغربية حالة غير مسبوقة من الإنتشاء التنظيمي، فهي تتربع على عرش حكم الضفة الغربية بكل تفاصيلها ومؤسساتها، ففتح اليوم تسيطر على السلطة والوزارات والنقابات والمؤسسات والجامعات، هذه الحالة أصبح لها افرازاتها من شعور الحركة بإلتفاف أعداد كبيرة من الفلسطينيين حولها، فأمناء أقاليم فتح أصبحوا كالملوك، قكثير من الناس يتوددون لهم ويُمثلون الأصدقاء الأوفياء، لأن مفاتيح البلد ومفاصلها باتت معلقة على أصابعهم. كل من يستهدف وظيفة او يبحث عن داعم فلا مفر له إلا رجال التنظيم، ومن يريد تحويلة طبية فمفتاح الأمر عندهم، والترقيات وحل مشاكل التجار والافراج عن المحتجزين بقضايا مدنية أو غيرها وألف حاجة من حاجات الناس كلها عند التنظيم.

وحتى لا تذهب فتح بعيداً في تقييم الحالة التي وصلت اليها والاعتقاد أنها باتت تملك الشارع الفلسطيني، عليها كحركة أن تقف مع نفسها وقفات طويلة، لتقييم الحاضر ودرء مخاطر المستقبل. الجماهير بالعادة تلتف حول تنظيم معين إما لفكر هذا التنظيم وخاصة في بلد محتل كفلسطين أو بدافع قوة نفوذه والرغبة في الحصول على المنفعة نتيجة التقرب من هذا التنظيم.

وبالنظر الى واقع حركة فتح في الضفة الغربية، نجد أن الفكر السياسي الذي يتبناهُ التنظيم ليس سببًا في حصوله على تقرب وتودد الجماهير، فعملية السلام من انهيار إلى انهيار أسوأ، والاستيطان يتعزز والوضع الاقتصادي ينهار والمواطن لم يشعر بأي أمان توفره له خيارات أوسلو وتبعاتها، لذلك نجد أن تنظيم فتح في الضفة الغربية يتبنى خطاب منهجية حماس (منهجية المقاومة) عند مخاطبة الجماهير في انتخابات الجامعات وفي الإحتفالات المختلفة.

اذن من الواضح أن الجماهير تتقرب من حركة فتح بسبب نفوذها السلطوي في الضفة الغربية وامتلاكها لمفاتيح المنافع التي يحتاجها الناس، فهذا تاجر عنده تهرب ضريبي يود أن يحمي ظهره، وذاك طالب جامعي يود أن يُحسب على فتح حتى يتخلص من فوبيا الفحص الأمني ويحصل على وظيفة، وآخر يريد أن يحصل على حسن سلوك لاقتناء سيارة عمومي أو لأن هذه الشهادة مفتاح ترخيص كثير من المهن والشركات، وآخر يريد أن يُحسب على التنظيم حتى يترقى في مؤسسته ويحقق طموحه.

الأسئلة الصعبة التي ستواجهها حركة فتح هي ماذا ستقدم لهذا الجيش من المنتفعين الذين يركضون خلف الحركة، وفيما لو أدارت ظهرها لمطالبهم وأطماعهم ماذا سيصبح مستقبل شعبيتها؟

حركة فتح تعيش اليوم حالة غير مضبوطة من تعاطيها مع جمهورها الساعي لمنافعهم، فلجأت الحركة لإتخام المؤسسات بالموظفين وذلك استجابة لرغبات محبيها ومناصريها، فالبلدية التي تحتاج الى مائتي موظف أصبحت تستوعب أكثر من خمسمائة موظف، والوزارة التي تحتاج الى طواقم عمل مكونة من ألف موظف أصبحت تستوعب ثلاثة وأربعة آلاف موظف، ناهيك عن سعي الحركة لمساعدة مناصريها عندما يرتكبون مخالفات قانونية، فتلجأ لنفوذها وتُفرج عنهم، مما بات ينعكس على حالة القانون والأمان في البلد.

والأمر الآخر الذي وقعت فيه الحركة، هو اختيارها لموظفيها ومرشحيها للنقابات والبلديات والوزارات من أبنائها المتعطشين لحصولهم على نصيبهم من المنفعة الناتجة عن سيطرة فتح على السلطة، هذا الحرص لم يرافقه أي نوع من الحرص على اختيار الكفاءات لتولي المناصب العامة وقيادة النقابات والمؤسسات والبلديات والوزارات، مما أثَّر بشكل واضح على ضعف أداء الحركة في غالبية المواقع التي تسيطر عليها.

الأسئلة الصعبة التي ستواجه حركة فتح من جمهور الشعب الفلسطيني بعد فترة من سيطرتها على مناحي الحياة في الضفة الغربية هي عن الإنجازات التي حققتها الحركة؟ سيسأل المواطن عن ميزانية الوزارة والبلدية والمؤسسة قبل وبعد؟ سيسأل كل مواطن عن دور فتح في تطوير القطاع الصحي والقطاع الخدماتي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ستقف فتح يومًا ما وقريبًا أمام عجزها عن تلبية أطماع أتباعها والاستجابة لرغباتهم، ستجد نفسها أمام بلديات منهارة اقتصاديًا ونقابات يسودها الفشل، كما ستجد نفسها أمام سلطة مثقلة بالديون بسبب سوء وفساد الانفاق وبسبب ضعف الأداء الإداري الغالب على موظفيها.

فتح تعيش حالة الانتشاء التنظيمي في الضفة الغربية تمامًا كالحالة التي عاشتها بعد اوسلو ولغاية انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، عندما ذهبت الجماهير وصوتت ضد حركة فتح كعقوبة لها على كل أخطاء وفساد السلطة.

اليوم إن لم تتدارك فتح نفسها وتسير وفق استراتيجيات عالمية في بناء دولة يسودها القانون، ويقدم فيها الأكفأ، وتدار فيها عجلة الاقتصاد وفق أحدث الاستراتيجيات الاقتصادية، إن لم تفعل ذلك كله، ستفقد كل هذه المملكة وستكتشف أن جيش المنتفعين الذين التفوا حولها كانوا أول من يدير ظهرهم لها.