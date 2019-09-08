الحركة الأسيرة تعلن الحداد لثلاثة أيام وتغلق كافة أقسام السجون

وطن: حمّلت الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، إدارة سجون الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير المريض بسام السايح.

وأعلنت الحركة في بيان لها "إغلاق كافة أقسام السجون وإرجاع وجبات الطعام ليوم غد وإعلان الحداد لثلاثة أيام على روح الأسير الشهيد بسام السايح"، مشيرةً إلى أن "الأسير الشهيد بسام السايح بقى مكبلًا من الأيدي والأقدام رغم مرضه حتى استشهاده".

وأوضحت أن هناك "توتراً شديداً يسود السجون وإغلاق كافة الأقسام عقب استشهاد الأسير السايح".

وأعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال، عصر اليوم الأحد، استشهاد أسير فلسطيني من نابلس في مستشفى "أساف هاروفيه" الصهيوني.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استشهاد الأسير المريض بسام السايح من مدينة نابلس في سجون الاحتلال.

ونعت كتائب عز الدين القسّام، القائد الميداني في الكتائب و"أحد أبطال عملية إيتمار التي فجرت انتفاضة القدس والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".

وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (221) شهيدًا ارتقوا منذ عام 1967.