إيران تعلن عن وصول ناقلة النفط الى وجهتها.. وبيع النفط الذي تحمله

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وصلت إلى وجهتها، وتم بيع النفط الذي تحمله.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن "ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق البريطانية، قد وصلت إلى وجهتها وباعت ما تحمله من النفط".

وأضاف موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، "وجهة حاملة النفط الإيرانية نحن من نحددها، وقد وصلت إلى وجهتها وبيع النفط الذي على متنها وهي في البحر"، مضيفًا أن "الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة".

ووصلت ناقلة النفط الإيرانية "ادريان داريا 1"، الجمعة، الموضوعة على القائمة السوداء الأميركية، أمام ميناء طرطوس السوري بحسب ما قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون.

وكانت الناقلة حجزت لستة أسابيع في جبل طارق ولم يفرج عنها سوى بعد اعطاء ضمانات بانها غير متجهة إلى دول خاضعة لعقوبات أوروبية كسوريا. وكان ترامب عارض الإفراج عنها.