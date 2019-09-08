بدء مناورات واسعة للاحتلال ضمن الاستعدادات للحرب

وطن: بدأ جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة سيناريو إمكانية اندلاع حرب على عدة جبهات.

وأطلق الجيش اسم "الحجر الرئيسي" على تلك المناورات التي يشارك فيها الجيش وقوات الاحتياط، وسيتم خلالها محاكاة عدد من السيناريوهات المختلفة منها العمل القتالي المتنوع في مجالات مختلفة على الجبهة الشمالية.

ووفقًا للناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات هدفها "تحسين قدرة الجيش على الحرب وإدارة المعركة".

وأشار إلى أن المناورات ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل ضمن مخطط التدريب للعام الجاري.