فيديو| مسيرة في نابلس تحمل مصلحة سجون الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير السايح

وطن: حمل مشاركون خلال مسيرة نظمت، مساء اليوم الأحد، في مدينة نابلس، مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح.

ودعا المشاركون خلال المسيرة التي جرت في ميدان الشهداء، الى ضرورة الوقوف الى جانب الاسرى ومساندة قضيتهم، خاصة الأسرى المرضى الذين لا يتلقون أي رعاية.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال، يوم غد، الساعة الثانية عشرة ظهرا في ميدان الشهداء، ردا على إعدام الأسير بسام السايح.