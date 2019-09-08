قدورة فارس: "نتنياهو" المسؤول المباشر عن جريمة استشهاد الأسير السايح

وطن: حمّل رئيس نادي الأسير قدورة فارس رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" المسؤولية المباشرة عن جريمة استشهاد الأسير بسام السايح.

وقال فارس إن كافة الإجراءات التي نفذتها حكومة "نتنياهو" خلال السنوات الماضية، عبر فرض أو تشريع قوانين الهدف منها الانتقام من الأسرى وقتلهم، هي الطريق التي ساهمت في استشهاد الأسير السايح، ورفاقه الذين ارتقوا قبله.

وتابع:" لقد استخدم "نتنياهو" الأسرى كأداة للحصول على أصوات أعلى في الانتخابات، وهذه ترجمة لمعنى "الديمقراطية" التي سيمارسها "نتنياهو"، إنها "ديمقراطية" تنفذ على دم وعذابات الأسرى.

وجدد فارس مطالبته، بضرورة رفع ملف قضية الأسرى الشهداء وعلى رأسهم الشهيد بسام السايح لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجريمة المنظمة التي يمارسوها بحق أسرانا بفعل جملة من الإجراءات الوحشية والتنكيلية، ومنها الإهمال الطبي المتعمد، الذي يندرج تحته عشرات الإجراءات بهدف قتل الأسير المريض.