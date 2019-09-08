الاحتلال يصدر قراراً بتحويل الأسير ثائر حلاحلة للاعتقال الإداري

رام الله- وطن: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرار اعتقال إداري بحق الأسير ثائر عزيز محمود حلاحلة(42عاماً) من سكان بلدة خاراس، قضاء مدينة الخليل، وذلك مدة أربعة أشهر.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير حلاحلة في الثاني من شهر سبتمبر الجاري بعد اقتحام منزله، ولم يمضِ على إطلاق سراحه من آخر اعتقالٍ سوى ثمانية أشهر فقط أمضى خلالها 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد.

وأضاف بأن الأسير حلاحلة مستهدف بالاعتقال بشكل مستمر، وقد خاض عدة إضرابات عن الطعام ضد اعتقاله إدارياً، ويبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 14 عاماً بشكل متقطع، وقد أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي في سجن عسقلان قبل خمسة أعوام؛ نتيجة استخدام أدوات غير معقمة في عيادة طبيب الأسنان نقلت له المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال كان أطلق سراح الأسير حلاحلة بتاريخ 24/12/2018 من آخر اعتقالٍ له أمضى خلاله 20 شهراً، وجدد له الأمر الإداري فيه خمس مرات متتالية، وأمضى في اعتقالٍ آخر سبقه 26 شهراً، خاض خلالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 78 يوماً متتالية.