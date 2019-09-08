مجلس طلبة جامعة "بيرزيت" يعلّق الدوام غداً حداداً على استشهاد الأسير السايح

وطن: أعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت تعليق الدوام يوم غدٍ الاثنين.. حداداً على روح الأسير الشهيد بسيام السايح.

وكتب رئيس مجلس طلبة الجامعة، قسام مطور، على صفحته في فيسبوك، أن الجامعة غدًا مغلقة بقرار من مجلس الطلبة والحركات الطلابية.

ودعا المجلس "الطلبة وأبناء شعبنا للتواجد غداً الساعة العاشرة صباحاً على دوار المنارة ومن ثم إعلان النفير العام والتوجه على مغتصبة بيت إيل رداً على إنتهاكات الأحتلال لحقوق شعبنا الفلسطيني".

وكات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أعلنت اليوم نبأ استشهاد الأسير المصاب بالسرطان بسام السايح، نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة سجون الاحتلال.