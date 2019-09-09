"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة رامية جنوب لبنان

وطن: أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، اليوم الاثنين، في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.

,أعلن حزب الله صباح الاثنين إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية.

وكان حزب الله قد توعد باستهداف طائرات الاحتلال المسيرة التي تخرق الأجواء للبنانية ردا على هجوم بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من أغسطس/آب على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال حزب الله في بيان صباح الاثنين إنه أسقط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال أثناء عبورها الحدود الجنوبية اللبنانية، وذلك بعد أسبوع من قيامه باستهداف ناقلة جند ردا على استشهاد اثنين من عناصره في سوريا بقصف للاحتلال..

وأضاف البيان: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

وأشار إلى أنه "تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".

وفي وقت لاحق صباح الاثنين، أقر جيش الاحتلال في بيان بإسقاط الطائرة المسيرة التابعة له.