فيديو| مواجهات واقتحامات واعتقال طفل في بيت ريما

رام الله- وطن: اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز تجاه المواطنين ومنازلهم.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عزات الريماوي وحطمت محتوات المنزل وطالبته بتسليم أحد ابنائه غير المتواجد في المنزل.

وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا دون سن الـ16، خلال المواجهات.