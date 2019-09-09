مالك اشتيه .. خرج من نوبة قلبية الى السجن!!

رام الله- وطن: لم تمض بضعة ساعات على خروج مالك اشتية من بلدة تل جنوب غرب نابلس من المستشفى العربي التخصصي بنابلس اثر تماثله للشفاء بعد اصابته بنوبة قلبية اصابته قبل يومين، حتى باغته جنود الاحتلال بالاعتقال فجر اليوم الاثنين، من داخل منزل عائلته.

واعرب بلال اشتيه والد الشاب مالك لوطن، عن عن خشيته من تأثير الاعتقال على وضع ابنه الصحي، خاصة ان الاطباء في المستشفى طالبوه بالراحة التامة والابتعاد عن الحزن والعصبية وشددوا عليه بأن يلازم الفراش حتى تتحسن صحته، لافتا الى انه عندما دخل المشفى كان قد اغمي عليه واصيب بضيق في التنفس .

مالك الذي يبلغ من العمر 26 عاما، ويدرس الهندسة في جامعة النجاح الوطنية، خرج من المشفى ظهر امس، ولم ينل قسطا كافية من الراحة حتى اقتحمت قوات الاحتلال منزله في حوالي الساعة الثانية فجر اليوم واعتقلته، بحسب الوالد الذي يضيف، "اخبرناهم ان مالك تعرض لنوبة قلبية واعطيناهم التقرير الطبي حتى يتأكدوا اخذوه وانصرفوا، لكن لانعلم ماذا سيفعلون ولماذا اعتقلوه".

ويشير اشتيه الى ان هذا هو الاعتقال الخامس لنجله مالك، كما ان لديه ولدين معتقلين وهما مجد ومعاذ.

وناشد اشتية عبر وطن المؤسسات والجهات المختصة متابعة اعتقال مالك خاصة انه خرج من المستشفى قبل 12 ساعة من اعتقاله.