خالد بطراوي يكتب لوطن: رحم الله إسراء

في قضية المرحومة إسراء غرّيب قلقت كثيرا كثيرا جراء "الغوغائية" التي تسود مجتمعنا حيث ينصب كل منا نفسه "القيم" و "أبو العريف" ويفتي في كل شىء، بل ويقرر ويصدر الأحكام... وفي حالة عارضه أحد مبديا رأيا مخالفا ، يكيل له من الشتائم تلك التي نعرفها والتي لا نعرفها في قاموس الشتائم بمختلف لغات العالم.

سأقول لكم بعض الحقائق الصادمة من ذكرياتي وأنا أعمل منسقا لوحدة البحث الميداني في مؤسسة "الحق" ثمانينات القرن المنصرم وبشكل خاص إبان الانتفاضة الأولى. وعندما نقول "وحدة البحث الميداني" فإننا نعني أنها الوحدة التي كانت تقوم بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني التي كان ينفذها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.

في حادثة بقرية ما ... قيل لنا وتناقلت وسائل الاعلام آنذاك ان الجنود قد داسوا على طفلة رضيعة عند أقتحامهم للبيت، وفي تحرياتنا وليس دفاعا عن جنود الاحتلال مطلقا وإنما إنصافا لعدالة قضيتنا الفلسطينية، تبين لنا أن جنود الاحتلال لم يكونوا في القرية مطلقا وقتها وأن الطفلة الرضيعة أيها الأحبة ... قتلت من قبل ذويها لأنه يوجد لديها ثقب في القلب وإلتصاق في الرئة ومشكلة في الكلى.

في تحقيقاتنا في قطاع غزة حول تزايد قتل نساء على خلفية التعامل مع الاحتلال إبان الانتفاضة الأولى، تبين لنا أن معظم الحالات لم يكن هناك تخابرا مع الاحتلال وأن القتل قد تم من قبل أفراد العائلة لأسباب مختلفة ليس لها لا من قريب أو بعيد بموضوع العمالة مع الاحتلال.

جثة معلقة على زيتونة قرب عين للماء، قيل لنا أن المنطقة تعّج دوما بالمستوطنين، تبين لنا من تحقيقاتنا أن المرحوم قد إنتحر وفيما بعد إتضحت لنا أسباب الانتحار، وتكرر ذات المشهد مع جثة أخرى وجدناها معلقة على زيتونة كانت ترتفع 3 سم فقط أكثر من طول قامة المرحوم المنتحر.

في تحقيقاتنا حول الانتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وجدنا كثير من الحالات التي يتم إحتجاز صاحب أو صاحبة الاعاقة في غرف لسنوات وسنوات كما "أسير زندا" وقمنا بأنفسنا بفتح هذه الغرف، ولعل البعض ما زال يتذكر عددا من هذه الحالات.

كنا نعلم العائلة بالحقائق ولم يكن لدينا نيابة عامة فلسطينية لنبلغها آنذاك. وكنا نحترم كل الاحترام خصوصية العائلة ولم نكن ننشر أي معلومة دون موافقة العائلة.

خلاصة القول، أننا كنا لا نتقبل المعلومة جاهزة مطبوخة، بل كنا نحقق بها ونفحص وندقق من خلال تحرياتنا الخاصة عبر شبكة من الباحثين الميدانيين، وكنا نقوم آنذاك بمهام "النيابة العامة الفلسطينية" في الوقت الذي لم يكن فيه سلطة كيان وطني تقوم بهذه المهام، فإكتسبنا المصداقية المحلية والعالمية.

لماذا ننكر الان على النيابة العامة الفلسطينية دورها في القيام بمهامها، لماذا ننشط على وسائل التواصل الاجتماعي في حديث " القيل والقال" قبل أن نعطي لأي حدث به شبهة جنائية حقه الى التقصي والتحري للوصول الى كبد الحقيقة؟ لماذا نفترض مسبقا عنصر التشكيك في النيابة العامة والتحقيقات؟ لماذا نفترض مسبقا أن القضاء لن يكون عادلا؟ والأهم من هذا وذاك لماذا نصدر الأحكام قبل أن نصل الى كبد الحقيقة؟

لقد راعني بشكل مخيف هذا الكم من التقولات والتهجم والتحليلات على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الجميع كما لو أنهم يعملون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أو منبهورون بشخصية " المحقق كونان" أو " هيريكل بوارو" في قصص أجاثا كريستي البوليسية.

الذي أرعبني أكثر .... أولئك "المفصعون" الذي يتشدقون دوما بعبارات رنانة يحفظونها عن ظهر قلب تتعلق بسيادة القانون وإستقلال القضاء وفصل السلطات وهم يبدو يرددونها ولا يدركون أهمية أن يكونوا أول من يجب أن يحترمها ويطبقها.

أيها الأحبة هناك الكثير من المسائل التي تتعلق بالاجراءات الجنائية وسيادة القانون ومنها مبادىء أساسية في قانون العقوبات تقضي أولا بإفتراض البراءة .... ونحن من جرّم عائلة المرحومة إسراء غرّيب برمتها وكل مستشفى دخلت إليه وكل طبيب وكل ممرض وكل " مراق طريق"، وهناك أيضا مبادىء أساسية تتعلق بالاعتقال والاتهام ... ونحن من حكم بالإعدام على كل من إعتقل في هذه القضية رهنا للتحقيق كما لو أنه ثبت عليه أو عليها جريمة القتل، ونحن من لم ينتظر مطلقا نتائج التشريح ونحن الذين رفعنا يافطات تقول " كلنا إسراء" ودخلنا جميعا في دوامة " القيل والقال" دون أن نترك للنيابة العامة حقها الطبيعي في الاضطلاع بدورها، لا بل وهاجمنا بعض الجهات ومنها المستشفيات والأطباء الذين إلتزموا بقرار النيابة العامة الذي يحظر الإدلاء بأية معلومات إلا للنيابة العامة وإتهمنا هذه الجهات بالتستر على الفاعلين كما لو أننا مسبقا قررنا أنه يوجد فعل "جرمي" ودوما نتشدق " بالسرية الطبية للمريض"، فماذا لو تبين عكس ذلك، وقرر كل من أشرنا له بأصابع الاتهام أن يلجأ للقضاء ويتهمنا جميعا أو يتهم بعضنا بعينه " بالقدح والذم والتشهير" وعندها ندخل في دوامة جديدة بالتعاطف ونصرة " المتهم بالقدح والذم والتشهير" ونكتب شعارات " كلنا فلان" وتدور الداوئر وهكذا دواليك.

يجب هنا أن نفرق ما بين " الغوغائية" في تناقل تفاصيل حادثة الوفاة وبين ما ذكره مدير وكالة وطن معمر عرابي حول التغطية الاعلامية في سبيل البحث عن الحقيقة في قضية المرحومة إسراء غريب، من حيث اتباع " التحقيق الاستقصائي" بهدف المساهمة " في الوصول للحقيقة وننصف اسراء إن كانت قد قتلت" فقد نجحت وكالة وطن - وأنا لا أمدحها بالمناسبة أو أروج لها وأنما أقول الحقيقة- كما قال معمر عرابي في " كسر الاحتكار للرواية في وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم رواية بديلة، وهذا لا يعني تبنيها، وإنما في إطار البحث عن الحقيقة دون أن ندين أو نجرم فهذا ليس دورنا".

وقد جاء البيان الصادر عن النيابة العامة موزونا فقد ورد فيه:-

1- أن النيابة العامة في مدينة بيت لحم قد باشرت بإجراءات التحقيق في وفاة الفتاة اسراء غرّيب في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بناء على البلاغ الوارد الى الشرطة بوصول جثة الفتاة الى المشفى في محافظة بيت لحم. وهذا إجراء سليم فالنيابة العامة تباشر التحقيق في أي قضية حال ورود بلاغ، فهل نستنكر ذلك على النيابة العامة؟ ونقول لماذا تأخرت النيابة العامة؟

2- وقالت النيابة العامة انها باشرت باجراء الكشف الظاهري على الجثة وصدر قرار باحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية على الجثة وفق الاصول، وكذلك باشرت بسماع الشهود وجمع الأدلة والبينات الاولية وفقا للوقائع والملابسات. فهل هذا الاجراء غير قانوني؟ فمن الطبيعي أن تجري النيابة العامة الكشف الظاهري أولا ومن ثم تحيل الموضوع الى الطب الشرعي ثانيا وعلى ذات السياق تبدأ بسماع الشهود وجمع الادلة، وهي تعتمد على الدليل المادي أولا. مع الاحاطة علما بأن هناك مدرسة متكاملة تتعلق بالأدلة وتنوعها ووزنها ويجب أن لا ينصب أي "فيس بوكي" نفسه القيم على أساسيات البحث الجنائي.

3- وأكدت النيابة العامة على أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد. بمعنى أنه لا إدانه للان لأحد ولا يوجد حتى الان قرارا قاطعا بوجود فعل جنائي. فلماذا نستبق جميعنا الأحداث؟

4- واهابت النيابة العامة بالمواطنين بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أن أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع اية معلومة من شأنها اظهار الحقيقة واحقاق العدل. فلماذا لا نستجيب لطلب النيابة العامة الداعي لانتظار نتائج التحقيق ولماذا لا يقدم لها من لديه أي معلومة هذه المعلومة؟

5- شددت النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، لما فيها من مساس بالخصوصية والكرامة الانسانية، فهل أخطأت النيابة العامة في تشديدها هذا؟ وكم تشدق الكثير من بيننا بضرورة إحترام الخصوصية الطبية لأي شخص. فأين نحن من ذلك كله؟

6- كما وأكدت النيابة العامة على " وجوب الحفاظ على سرية اجراءات التحقيق وحفاظا على مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، فهل نتنكر أيضا لهذا المبدأ القانوني الأصيل.

7- وفي ختام بيانها النيابة العامة أنها تتابع القضية منذ البداية باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل بذلك. فهل نعتبر نحن أن صاحب الاختصاص الأصيل هو كل من "فصّع" على صفحات التواصل الاجتماعي؟

وبصراحة راعني إستقالة بعض الأطباء المختصين بالطب الشرعي من حيث توقيت الاستقالة التي أعطت المزيد من التقولات و " التفصيعات" وربط الاستقالة بحادثة وفاة المرحومة إسراء غرّيب، علما بعدم وجود أي دليل قطعي بذلك، كان حريا على من إستقال من بين أطباء الطب الشرعي أن لا يزيدوا الشارع الفلسطيني بلبلة، ولم تأت الاستقالة "كضربة معلم" مطلقا.

وأثناء النقاش مع صديقة متنورة قالت لي با معناه ... كي لا يفهم البعض أنني ضد خلق حالة "رأي عام" فإنني أقول أن الضجة الاعلامية التي أثيرت ( بغض النظر عن الغث منها أو السمين) قد أعطت زخما لإيلاء التحقيق جدية أكبر، وكان – شئنا أم أبينا - للرأي العام الوقع الإيجابي من حيث جدية التعامل مع القضية، لكن في ذات الوقت دون أن نعطي للراي العام الحق في توجيه الاتهام او التأثير على سير التحقيقات والتدخل فيه، فمن حق الرأي العام أن يسأل ويفهم ولكن ليس من حقه الحكم المسبق والتعميم وخلق " البلبلة"، بمعنى كما تقول تلك الصديقة المتنورة " يخلف عليكم ما قصرتوا عملتوا الي عليكم لكن ... أنتم ... لستم القاضي ولا النيابة".

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين، ورحم الله المرحومة إسراء غرّيب.