"التربية" تعلن نتائج امتحانات الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2019 في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد المتقدمين لامتحان محو الأمية بلغ 609 نجح منهم 507 بنسبة نجاح عامة 83.3%، أما امتحان التعليم الموازي؛ فقد بلغ عدد المتقدمين له 335 نجح منهم 305 بنسبة نجاح عامة 91%..

وأوضحت "التربية" أنه بإمكان الدارسين مراجعة مديريات التربية للحصول على نتائجهم.