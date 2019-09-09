نقيب الاطباء شوقي صبحة يكشف لوطن اسباب استقالة الاطباء الشرعيين .. بعضها متعلق بقضية اسراء غريب

رام الله- وطن: أكد نقب الاطباء د. شوقي صبحة أن قضية اسراء غريب كانت أحد اسباب استقالة 3 اطباء شرعيين بشكل رسمي، حيث قدموا استقالتهم الى الرئيس بواسطة رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير العدل محمد الشلالدة، اضافة الى وجود بطئ في اجراءات الطب الشرعي في قضية اسراء غريب.

ولفت نقيب الاطباء الى ان 6 اطباء قدموا استقالتهم في وقت سابق، لكن الاستقالات لم تصل الرئيس

وعن اسباب استقالة الاطباء اوضح صبحة ان هناك تجاوزات فنية وعملية كثيرة في هذا المجال، قد تكون اسراء جزء من القضية ولكنها ليست القضية المحورية، حسب ادعاء الاطباء.

واضاف صبحة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن الاطباء يّدعون أن تشريح اسراء غريب تم من قبل طبيب واحد، في الوقت الذي يفترض فيه ان يتم التشريح من قبل لجنة مختارة مختصة، خاصة ان القضية تحولت الى قضية رأي عام.

واشار صبحة الى ان المسؤول المباشر في تحديد من سيقوم بتشريح جثمان اسراء هي النيابة العامة والتي تُكلف بالتشريح.

ولفت صبحة ان جزء من العينات المتعلقة بقضية اسراء غريب ارسلت للفحص للاردن منذ بداية القضة،بينما عينات اخرى بقيت في فلسطين ولم ترسل الى لاحقا، حسب الاطباء.

وفيما يتعلق بوجود طبيب واحد اثناء تشريح اسراء قال صبحة ان الاطباء في الخليل يقولون ان هناك مكانين للتشريح في مستشفى عالية والمستشفى الاهلي، وانه لا يُسمح للطبيب المتواجد هناك بالتشريح لوحده، ولذلك فهناك تحفظ من قبل الاطباء حول كيف يُسمح في مكان بوجود طبيب تشريح واحد (قضية اسراء غريب) ويُمنع في مكان اخر.

ولفت صبحة الى وجود تحفظات ادارية لدى الاطباء المستقيلين بأنهم يتلقون التعليمات من قِبَل موظف اداري في الوقت الذي يوجد مسؤول طبي ليس له علاقة وانما مسمى فقط، حسب ادعاءهم .

واكد صبحة أن هناك تراكمات ليست وليدة اليوم ، اضافة الى وجود احتجاجات للاطباء دفعت الى استقالتهم، منها انه لايُدفع للاطباء بدل مواصلات، ويعملون على مدار الشهر، وغالبية رواتبهم تذهب للمواصلات المتكررة، كما لا يُدفع لهم ساعات اضافية، مؤكدا أنه لم يكن يعلم سابقا بتفاصيل اعتراضات الاطباء.

وكشف صبحة ان لقاءا سيعقد غدا الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا مع الاطباء ووزير العدل، للاطلاع والوقوف على تفاصيل واسباب الاستقالة.

واوضح صبحة ان اللقاء سيكون مواجهة بين الاطباء ووزارة العدل والنيابة وكل منهم معه الكتب الرسمية، وسيكون هناك لجنة لتقصي الحقائق، ذات تخصصات ومن حقها ان تستعين بمن تراه مناسبا من كل الاطباء، مؤكدا ان قرارها سيكون من اقوى القرارات واعلاها لدى نقابة الاطباء، لافتا الى ان اي قرار ستتخذه اللجنة لن يُعتمد الا بعد مروره على مجلس النقابة المكون من 17 طبيب وانا من بينهم.

المقابلة كاملة: