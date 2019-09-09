قدورة فارس لوطن: حكومة الاحتلال هي من تسيطر على السجون والحركة الوطنية الفلسطينية مقصرة تجاه الاسرى

رام الله - وطن: اكد مدير نادي الاسير قدورة فارس ان حكومة الاحتلال باتت في الآونة الاخيرة تمسك بزمام الامور في السجون ولم تعد ادارة السجون هي الجهة المسؤولة، حتى بات تجاوز القانون جزءًا من تقاليد العمل لمصلحة السجون بحكم تدخل السياسة.

واكد فارس "إننا ندخل مرحلة خطيرة فيها تهديد لحياة العديد من ابناء الحركة الاسيرة جراء الاهمال الطبي المتعمد او نتيجة الاعتداءات وعمليات القمع التي يتعرضون لها".

وكشف قدورة فارس خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن هناك لجنة قضائية اسرائيلية تختص بالنظر في قضايا الاسرى المرضى، لكن هذه اللجنة على ما يبدو معطلة بقرار حكومي، لافتا الى ان تلك اللجنة لم تنعقد في الفترة الاخيرة.

واضاف "طلبنا بأن تنعقد اللجنة بشأن الشهيد بسام السايح والاسير المريض سامي ابو دياك، لكن اللجنة ادعت في حينه انه لم يحدث اي تطور خطير جديد يستدعي عقد اي لقاء".

واضاف "إنه لا آمل لنا ان نظرنا من بوابة القانون الاسرائيلي في ظل حكومة اليمين المتطرف"، مشيرا " يبقى الامل ان يتحرك هذا الموضوع شعبيا وسياسيا واعلاميا وقانونيا املا في كف يد حكومة الاحتلال عن السجون".

واكد فارس ان هناك تقصير من الحركة الوطنية الفسلطينية تجاه قضية الاسرى، قائلا "إننا نقر ونعترف باننا لانعمل وفق رؤية شاملة واستراتيجية تهدف لتوفير مظلة حماية للاسرى الى ان يتم تحريرهم، فحالة الانقسام والترهل التي تعيشها الحركة قرأتها اسرائيل جيدا، وكأننا وفّرنا زمنا على الاحتلال لاستكمال بعض مخططاته وقمعه للشعب الفلسطيني، لذلك نلحظ ان مستوى رد الفعل الفلسطيني ليس بحجم الحدث، فارتقاء شهيد في السجون ليس بالامر السهل والهين".

وعن الخطوات القادمة، قال : "سنستمر في الضغط لبلورة رؤية وطنية، وفي تنظيم الفعاليات والتواصل مع مؤسسات دولية كثيرة، نتعاطى ونتعامل معها منذ وقت من اجل ان ترتقي بمستوى مواقفها لتكون اكثر فعالية وحزم في التعامل مع الاحتلال".

وتابع " سنطالب بتسليم جثمان الشهيد السايح، فاسرائيل باتت تحتجز الجثامين وتختطفها وتتخذها رهائن" مؤكدا "لاجدوى من تشكيل لجان تحقيق فاسرائيل ستثبت انها قدمت له العلاج وانها نقلته الى المستشفى اكثر من مرة ولن يفيدنا التحقيق في شيء، لجان التحقيق ممكن ان تفيد في حالة استشهد اسير جراء اعتداء او ضرب."

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