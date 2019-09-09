الوزير الهدمي يزور مجموعة حمودة الاستثمارية ويشيد بالمؤسسات الاقتصادية بالقدس

وطن: زار وزير شؤون القدس فادي الهدمي خلال جولة له في بلدات القدس الشرقية في منطقة السواحرة الشرقية مقر مجموعة شركات حمودة للمنتوجات الغذائية والالبان الى جانب شركة الرائد للميكنة الصناعية حيث اطلع على اوضاع المجموعة واخر انجازاتها في مجالات العمل المختلفة.

وثمن الوزير الهدمي جهود وعمل مجموعة حمودة والانجازات التي حققتها في مجالات العمل مشيرا الى انها تعكس نموذج صمود وانجاز في الوقت نفسه مثمنا عطاءهم وجهودهم على اكثر من اتجاه.

وأضاف الوزير الهدمي “إن الوزارة ستبقى داعمة لمنطقة السواحرة التي تعتبر البوابة الشرقية للقدس وصمّام أمانها منوها إلى ضرورة التكاملية في العمل بين كافة الجهات والقطاعات سواء كانت رسمية ام اهلية كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة المصانع والشركات حتى تتمكن من تغطية احتياجات القدس اولا وباقي أرجاء الوطن، لنصل لمرحلة الإكتفاء الذاتي والاستغناء عن البضائع الإسرائيلية مؤكدا ان شركة حمودة وغيرها من الشركات والمصانع في مدينة القدس المحتلة هي صمام امان الاقتصاد المقدسي.

و أشاد وزير شؤون القدس خلال زيارته لمجموعة شركات حمودة للمواد الغذائية الى جانب شركة الرائد للميكنة الصناعية بالمصانع والمنتجات الوطنية الفلسطينية ، التي تشكل جزءاً من النسيج الوطني، وتتمتع بميزات عالية تضاهي الصناعات الأجنبية المنافسة، وهي حاصلة على شهادات عالمية تؤكد اتباعها المعايير الدولية.

وكانت ادارة مجموعة شركات حمودة ممثلة بالمدير الاداري لمجموعه حموده العميد محمد شقيرات ابو جهاد ومدير العلاقات الدوليه المهندس محمد الصوص والمدير التفيذي لشركه حموده فادي ايو حلوه قد استقبلوا الوزير الهدمي بمقر المجموعة في بلدة السواحرة واطلعوه على مرافق المصانع والشركات التي تنضوي تحت مجموعة شركات حمودة .

وقامت ادارة الشركة بتنظيم جولة للوزير الهدمي والوفد المرافق له على مرافق مصنع شركة حمودة للالبان والمواد الغذائية حيث تم اطلاعه وتعريفه بمنتجات الشركة المختلفة وقدموا له شرحا مفصلا عن مستوى الانتاج والجودة ومعايير السلامة العامة مما وضع منتجات الشركة على راس قائمة المنتجات الغذائية في فلسطين.

وقدم المدير الاداري لشركة حمودة العميد محمد شقيرات للوزير الهدمي شرحا مفصلا حول واقع بلدة واراضي السواحره التي تتعرض للمصادره من قبل الجانب الاسرائيلي بشكل متواصل في اطار سياسة اسرائيليية ممنهجة لسرقة الاراضي الفلسطينية مشددا على اهمية العمل على اسناد ودعم المجتمع المقدسي خصوصا في منطقة السواحرة ليكون قادرا على التصدي للمخططات الاحتلالية.

بدوره قدم محمد الصوص مدير العلاقات الدولية في مجموعة حمودة للوزير الهدمي شرحا مفصلا عن جهود وعمل المجموعة الاستثمارية وكافة جهودها لاسناد ودعم المجتمع الفلسطيني بشكل عام والقدس بشكل خاص كما قدم له شرحا عن مجموعة شركات حمودة واستثمارياتها بالداخل والخارج لتكون جزء من اقتصاد وطني مقدسي فلسطيني على المستوى الاقليمي والدولي من خلال منتجات متميزة.

اما فادي ابو حلوة فقد تحدث عن برامج وانشطة لشركة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية مشيرا الى البرامج التي تتبعها الشركة لدعم واسناد المؤسسات المقدسية من خلال تزويدها بالمنتجات الغذائية خصوصا مؤسسات وبرامج الاطفال موضحا ان خدمات المسؤولية الاجتماعية للشركة تشمل مختلف محافظات الوطن.

وفي نهاية الزيارة قدمت ادارة حمودة للوزير الهدمي شكرها على زيارته لمقارها معربة عن املها بان تثمر هذه الزيارة عن برامج تعاون بما يخدم القدس ومجتمعها.

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