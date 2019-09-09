أعيد اعتقاله لحظة تحرره.. الإفراج عن الأسير المقدسي محمد فرحان بشروط

رام الله- وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الاسرى محمد محمود، بأن قاضي محكمة الصلح في القدس قرر الإفراج عن الأسير المقدسي محمد فرحان بشرط عدم اشتراكه في أية احتفالات او مسيرات لمدة شهر و دفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل.

وكانت سلطات قد أقدمت يوم امس على اعتقال الأسير المقدسي محمد علي احمد فرحان (32 عام) من مخيم شعفاط لحظة تحرر من امام بوابة سجن النقب.

وكان محمد قد اعتقل بتاريخ 11/3/2013 بعيد اعتقال شقيقه مأمون بعدة أيام و قد إدانتها المحكمة الاحتلالية بإلقاء الزجاجات الحارقة على الجنود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك مما تسبب بإصابة بعضهم بحروق، فأصدرت بحقهما احكام بالسجن لمدة ست سنوات و نصف على محمد و خمس سنوات على مأمون

محمد اسير سابق أمضى عدة سنوات قبيل اعتقاله الأخير و متزوج و اب لطفلة و قد تنقل في كافة السجون.