الاحتلال يهدم غرفة زراعية في ترقوميا غرب الخليل

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، غرفة زراعية بخلة سلامة في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خلة سلامة قرب مستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا، وهدمت الغرفة الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارع محمد خليل جعافرة.

وأكد رئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة، ان اعتداءات الاحتلال المتكررة على المزارعين في خلة سلامة تهدف إلى تهجير المزارعين والسكان من أراضيهم لصالح "مخططات استيطانية لتوسيع مستوطنتي "ادورا" و"تيلم" المقامتين على أراضي المواطنين غرب الخليل".

(وفا)