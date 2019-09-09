جيش الاحتلال يعلن عن فشل محاولة اطلاق صواريخ من سوريا على فلسطين المحتلة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عملية إطلاق لعدد من القذائف الصاروخية من دمشق صوب فلسطين المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال ان مجموعات تابعة لفيلق القدس الإيراني حاولت اطلاق قذائف صاروخية من داخل سوريا صوب فلسطين المحتلة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" اليوم الاثنين أنه "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية" من سوريا والتي لم تجتاز الى داخل فلسطين المحتلة