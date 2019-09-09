اندلاع مواجهات على مدخل البيرة الشمالي

رام الله - وطن: اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي، بعد توجه مسيرة لطلبة بيرزيت الى هناك تنديدا بجريمة الاحتلال بحق الاسير الشهيد بسام السايح.

وجابت مسيرة لطلبة جامعة بيرزيت وسط مدينة رام الله، قبل ان تتوجه الى مدخل البيرة الشمالي، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

واشعل الشبان الاطارات المطاطية على مدخل البيرة الشمالي ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

ونظّمت المسيرات كرد فعل على استشهاد الأسير بسام السايح، يوم الأحد، بعد معاناته من المرض والإهمال الطبي في سجون الاحتلال.