الاحتلال يستدعي شقيق الاسيرة سماح جرادات ووالدها المريض

وطن: استدعت قوات الاحتلال، صباح اليوم سامي جرادات شقيق الاسيرة سماح ووالدها خليل عبد الرحمن جرادات، عبر اتصال هاتفي لمراجعة مخابراته.

وعبر سامر شقيق الاسيرة سماح في حديث لوطن، عن قلقه من الحالة الصحية لوالده حيث يعاني من فشل في عمل القلب فهو يعمل بنسبة 10% فقط، ووضعه الصحي صعب جدا،وهو لا يقوى على المشي ونفسه يتوقف في احيان كثيرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قبل يومين سماح جرادات الطالبة في جامعة بيرزيت، اذ قال شقيقها، "لانملك أي معلومة عن سماح فالمحامي ممنوع من رؤيتها، وهي تتواجد الان في المسكوبية".