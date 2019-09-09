الخارجية السورية: صفقة القرن ستفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفضها

وطن: قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، إن "صفقة القرن" ستفشل "بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفضها".

وبحسب جريدة "الوطن" الرسمية، فقد أكد المقداد خلال استقبال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي أن "سوريا تقف مع فلسطين قلبا وروحا، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف العودة، وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة".

وأشار بيان صدر عقب لقاء مقداد وعبد الهادي إلى أن المسؤولين نقاشا "التصدي المشترك لمحاولات تمرير صفقة القرن".

وشدد المقداد، بحسب البيان، على أن "سوريا تقف ضد أي طرف يضعف نضال الشعب الفلسطيني".

من جهته، أكد عبد الهادي على العلاقات المتينة التي تربط فلسطين بسوريا، وقال: "نحن سعداء بانتصارات سوريا، خاصة في إدلب، ونعبر عن ارتياحنا لمستوى العلاقات والتعاون بيننا".