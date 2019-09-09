حكم بالسجن الفعلي على الاسير زياد الحسنات الي يعاني من مرض الصرع

وطن: حكمت محكمة الاحتلال على الاسير زياد عبد الجبار الحسنات "20 عاما" من سكان مخيم الدهيشة بالسجن الفعلي لمدة سنة وذلك بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال .

وووجهت عائلة الحسنات نداء مناشدة الى المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن الاسرى والى منظمة الصليب الاحمر الدولي للتدخل من اجل انقاذ حياته حيث يعاني من مرض الصرع ويتعرض دائما الى نوبات حادة تؤدي الى فقدانه للوعي.

وقال شقيقه جبر وهو الوحيد الذي يسمح له بزيارته في سجن نفحة الصحرواي حيث يقبع هناك وقد شاهده اليوم خلال جلسة المحكمة في عوفر ان هذه النوبات تداهمه خلال الزيارة وداهمته ايضا خلال المحكمة ويشاهده حينما يسقط على الارض مؤكدا ان ادارة السجن تماطل في تقديم العلاج اللازم له، كما انها ترفض ادخال الدواء اللازم الذي كان يتناوله قبل اعتقاله، مطالبا بالعمل على اطلاق سراحه من اجل ان يتلقى العلاج اللازم والجدي له لانقاذ حياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب الحسنات من منزله قبل خمسة اشهر وحكم بتهمة القاء زجاجات حارقة باتجاه جنود الاحتلال لدى اقتحامهم للمخيم فجرا.