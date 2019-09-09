الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

وطن: ادر الوفد الأمني المصري، اليوم الاثنين، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وذلك بعد اجتماعات أجراها مع فصائل المقاومة في القطاع.

وكان الوفد الأمني المصري التقي، اليوم، قيادة حركة " حماس " ممثلة برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ، ورئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

وناقش المجتمعون جملة من الملفات والقضايا الهامة، أبرزها العلاقة الثنائية مع جمهورية مصر العربية، وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين، وملف المصالحة الفلسطينية .

وجرى خلال الاجتماع البحث عن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الوطنية وملف الحصار المفروض على قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا على مختلف الأصعدة. وفق الموقع الالكتروني لحركة "حماس"